المطران مار أفرام إيلي وردة يزور أسقف عام كنائس عزبة النخل والمرج

قام المطران مار أفرام إيلي وردة، مطران أبرشية القاهرة للسريان الكاثوليك، والأب الربان فيليبس عيسى بزيارة إلى الأنبا سيداروس، أسقف عام كنائس عزبة النخل والمرج، في كنيسة السيدة العذراء مريم في عزبة النخل بالقاهرة.



وقد رحب الأنبا سيداروس، برفقة الآباء الكهنة، بالمطران مار أفرام إيلي وردة والأب الربان فيليبس عيسى أجمل ترحيب، معبرين عن سعادتهم بهذه الزيارة المباركة.



وخلال اللقاء، تم التباحث حول أوضاع الكنيسة السريانية في مصر وسوريا، حيث تم التأكيد على أهمية الوحدة المسيحية في المنطقة

ودعوا الله أن يعم السلام في سوريا وفي جميع أنحاء العالم