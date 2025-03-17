ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران مار أفرام إيلي وردة يزور أسقف عام كنائس عزبة النخل والمرج

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قام المطران مار أفرام إيلي وردة، مطران أبرشية القاهرة للسريان الكاثوليك، والأب الربان فيليبس عيسى بزيارة إلى الأنبا سيداروس، أسقف عام كنائس عزبة النخل والمرج، في كنيسة السيدة العذراء مريم في عزبة النخل بالقاهرة.


 وقد رحب  الأنبا سيداروس، برفقة الآباء الكهنة، بالمطران مار أفرام إيلي وردة والأب الربان فيليبس عيسى أجمل ترحيب، معبرين عن سعادتهم بهذه الزيارة المباركة.


 وخلال اللقاء، تم التباحث حول أوضاع الكنيسة السريانية في مصر وسوريا، حيث تم التأكيد على أهمية الوحدة المسيحية في المنطقة

ودعوا الله أن يعم السلام في سوريا وفي جميع أنحاء العالم

أقباط أقباط الإرثوذكس