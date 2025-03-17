نهى الصلح تتصدر قائمة هدافي دجلة بالكرة النسائية

أعلنت الصفحة الرسمية لفريق وادي دجلة عن قائمة هدافي الفريق الأول الكرة النسائية خلال الموسم الجاري 2024 -2025.

وجاءت في قائمة هدافي الفريق اللاعبة نهى الصلح والتي تصدرت قائمة أعلى الهدافين بفارق 18 هدف، ليليها من لاعبات الفريق اللاعبة منار السيد بـ 14 هدف.

وفي المركز الثالث جاءت جيهان ممدوح الصلح بـ13 هدف، وفي المركز الرابع اميرة رفاعي بـ11 هدف واخيرا في المركز الخامس اللاعبة بسكوتة بـ 9اهداف.



وكان قد خاض وادي دجلة مباراة قوية جمعته بفريق الأهلي ، وسيطر التعادل الإيجابي على المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

حيث حاول كلا الفريقين في مباراة قوية السيطرة على الكرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليحاول الفريق الأحمر السيطرة على المباراة والنجاح في إحراز الهدف الأول بأقدام اللاعبة نادين غازي لتقوم بعدها اللاعبة نهى الصلح بالسيطرة على الكرة وتسديد هدف قوي في شباك الأهلي.

لتنتهي المباراة بنتيجة هدف لصالح كل فريق ويفشل الفريقان في خطف الثلاث نقاط كاملة في مباراة حسم اللقب.