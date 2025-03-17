مسلسل وتقابل حبيب.. إنجي كيوان تشك في مصدر أموال نيكول سابا

واجهت كاريمان العسكري، التي تؤدي دورها إنجي كيوان، أختها رقية العسكري (نيكول سابا) بشعورها بالريبة تجاه رأس المال المتزايد الذي تجنيه الأخيرة من تجارتها، مستفسرة عن المصدر الحقيقي وراء هذه الأموال الضخمة، وذلك ضمن أحداث الحلقة السابعة عشر من المسلسل الرمضاني "وتقابل حبيب"، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

بعد سماعها محادثة بين شقيقتها رقية ومدير أعمالها، الذي كشف فيها عن حبه الدفين لرقية، بدأت كاريمان تشعر بأنها لا تعرف الكثير عن شقيقتها، خاصة بعد نفي رقية عدة مرات سايقًا وجود أي ارتباط عاطفي مع مدير أعمالها، مما دفع كاريمان لمواجهة رقية والإفصاح لها عن شكوكها بشأن حجم الثراء الضخم الذي يعيشون فيه.

على الرغم من أن شخصية كاريمان تتسم بالرقة والرومانسية، حيث يبدو ذلك من خلال محاولاتها المستمرة للتقرب من فارس (كريم فهمي)، فإنها أيضاً تتميز بالصراحة والوضوح، على عكس شقيقتها التي تتسم بكثير من الأسرار والغموض.

وهذا ما دفعها للتعبير بصراحة عن قلقها تجاه شقيقتها، رافضة أن يكون ذلك حاجزًا بينهما في علاقتهما.

يُذكر أن هذا وهو التعاون الأول بين إنجي كيوان وياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني.

والمسلسل تدور أحداثه حول ليل (ياسمين عبد العزيز) التي تترك زوجها (خالد سليم) بعد صدمة زواجه السري من امرأة أخرى، لتجد نفسها بعدها غارقة في حب شقيقه. بينما تحاول إخفاء علاقتهما، تكتشف جانبا إجراميا للزوجة الثانية، فتقرر خوض معركة على جبهتي الحب والعدالة.

وتقابل حبيب مسلسل اجتماعي رومانسي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ويشارك في بطولته أيضاً كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، محمود ياسين جونيور بدرية طلبة، وإيمان السيد.