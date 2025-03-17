وزير الشباب يهنئ بعثة الأولمبياد الخاص بعد إنجازها في الألعاب العالمية الشتوية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة الأولمبياد الخاص المصري على مشاركتها المشرفة في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص الدولي التي أقيمت في تورين بإيطاليا عام 2025 مشيدًا بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال مصر في المنافسات المختلفة حيث تمكنوا من حصد ثلاث ميداليات متنوعة في منافسات التزلج المختلفة وهو ما يعكس الجهد الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني والإداري في تمثيل مصر بصورة مشرفة أمام العالم.

وقال الدكتور أشرف صبحي، أن هذا الإنجاز الكبير يعكس روح التحدي والعزيمة لدى أبطال مصر من لاعبي الأولمبياد الخاص الذين تمكنوا من تحقيق نتائج مشرفة ورفع علم مصر عاليًا في واحدة من أكبر البطولات الرياضية العالمية كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية في الإعداد والتجهيز لهذه البطولة مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لهؤلاء الأبطال من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

إنجازات البعثة المصرية جاءت كالتالي: الميدالية الذهبية في سباق 100 متر تزلج اختراق الضاحية للبطل محمد النقاش الذي قدم أداءً استثنائيًا واستطاع التفوق على منافسيه ليحصد المركز الأول بكل جدارة.

الميدالية البرونزية الأولى للبطلة رضوى أبو سريع في سباق 100 متر تزلج اختراق الضاحية بعد أداء قوي ومنافسة شرسة استطاعت خلالها تحقيق المركز الثالث ورفع اسم مصر على منصات التتويج.

الميدالية البرونزية الثانية للبطل أنطوان سعد في التزلج الألبي المتعرج بعد أداء مميز ومنافسة قوية تمكن خلالها من تحقيق المركز الثالث ليضيف إنجازًا جديدًا للبعثة المصرية.

تفاصيل المشاركات والنتائج جاءت كالتالي:

رياضة تزلج اختراق الضاحية

البطل محمد النقاش حصل على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر كما شارك في سباق 50 متر .

البطلة رضوى أبو سريع حصلت على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر وحققت المركز الرابع في سباق 50 متر بعد أداء قوي ومنافسة كبيرة.

رياضة الجري على الثلج

البطلة إيمان محمد حققت المركز السادس في سباق 25 متر كما حصلت على المركز السادس في سباق 50 متر بعد أداء مشرف ومنافسة قوية.

البطل محمود البهواشي حقق المركز السادس في سباق 100 متر واستطاع تحسين ترتيبه ليحصد المركز الخامس في سباق 200 متر بعد أداء قوي وعزيمة كبيرة.

رياضة التزلج الألبي

البطل أنطوان سعد حقق الميدالية البرونزية وقدم أداءً رائعًا في المنافسات كما حصل على المركز السادس في سباق آخر ضمن منافسات التزلج الألبي.

البطلة نورهان عثمان قدمت أداءً مميزًا حيث حصلت على المركز السابع في إحدى المنافسات كما تمكنت من تحقيق المركز الخامس في سباق آخر ضمن التزلج الألبي.