إيمان كريم: إنتصار السيسي تمثل نموذجًا داعمًا للمرأة المصرية والمرأة ذات الإعاقة

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتحية تقدير وإجلال لكل امرأة مصرية، وذلك بمناسبة يوم المرأة المصرية، الذي يوافق السادس عشر من مارس من كل عام، قائلة: "إن المرأة المصرية كانت ولا تزال نموذجًا مشرفًا للعطاء والتحدي، وهي ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، ونحن في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نؤكد التزامنا بدعم المرأة ذات الإعاقة وتمكينها في جميع المجالات، وتعزيز الفرص المتاحة لها لتحقيق طموحاتها والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن."

وقالت المشرف العام على المجلس، في هذا اليوم المجيد، لا يسعنا إلا أن نوجه تحية خاصة للمرأة المصرية ذات الإعاقة، التي أثبتت قدرتها على تجاوز الصعاب، وحققت نجاحات مشرفة في مختلف المجالات، لتؤكد أن الإعاقة ليست عائقًا أمام الطموح والإبداع، وقد شهدت السنوات الأخيرة دعمًا غير مسبوق لها في ظل توجيهات القيادة السياسية التي حرصت على تمكينها وضمان حقوقها في كافة القطاعات، إيمانًا بدورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المرأة المصرية، بما تحمله من إرادة صلبة وعطاء لا ينضب، كانت وستظل نموذجًا مضيئًا للنجاح والصمود، فهي الأم والمربية، و الطبيبة والقاضية والمهندسة والمبدعة، وهي القائدة التي تساهم في صنع القرار، متجاوزة كل التحديات، وشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.

وبهذه المناسبة تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأسمى آيات التهنئة إلى الفاضلة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التي تمثل نموذجًا داعمًا للمرأة المصرية، مثمنة جهودها في دعم قضايا المرأة ذات الاعاقة وتعزيز دورها في المجتمع، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة وترسيخ مكانتها في جميع المحافل.

وفي هذه المناسبة العظيمة، يجدد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة العهد على مواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق المرأة المصرية، خاصة المرأة ذات الإعاقة، لتكون دائمًا في قلب مسيرة التنمية التي تشهدها مصر