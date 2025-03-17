للسنة الثانية.. مؤتمر "AWaRe" يواصل تألقه كأكبر حدث صيدلاني طلابي في مصر

الإثنين 17/مارس/2025 - 09:22 م

واصل مؤتمر "AWaRe" للعام الثاني على التوالي مسيرته كأحد أبرز الفعاليات الصيدلانية الطلابية في مصر، بمشاركة 400 طالب وطالبة، سعياً لاكتساب المعرفة والتأهيل لسوق العمل الصيدلي.

جاء المؤتمر بتنظيم الاتحاد المصري لطلاب صيدلة طنطا (EPSF Tanta)، وبرعاية الدكتورة منى الأعصر، عميد كلية الصيدلة جامعة طنطا، وبإشراف نخبة من قيادات الكلية، ليؤكد مكانته كمنصة علمية رائدة تسلط الضوء على أحدث التطورات في المجال الصيدلي.

تخصصات دقيقة تعكس متطلبات سوق العمل

منذ انطلاقه، لم يكن مؤتمر AWaRe مجرد حدث سنوي، بل تطور إلى مساحة تفاعلية تتجدد كل عام بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الصيدلي. وقد ركّزت نسخة هذا العام على أمراض الجهاز التنفسي، من خلال جلسات علمية مكثفة قدمها خبراء وأكاديميون في مجالات الصيدلة الإكلينيكية، الأدوية، والميكروبيولوجيا.

برنامج علمي متكامل على مدار ثلاثة أيام

شهد اليوم الأول جلسة تعريفية حول مرض الربو (Asthma) قدمتها الأستاذة الدكتورة سالي السيد أبوريشة، حيث تناولت أسباب المرض، محفزاته، وطرق علاجه، مع تسليط الضوء على دور الصيدلي في تحسين التزام المرضى بالعلاج.

تبع ذلك محاضرة عن الانسداد الرئوي المزمن (COPD) قدمتها الدكتورة إكرام أحمد عباس، والتي ناقشت أسباب المرض، أبرزها التدخين والتلوث، إلى جانب استراتيجيات العلاج الحديثة ودور الفريق الطبي في تحسين جودة حياة المرضى.

أما اليوم الثاني، فقد تناول جلسة متخصصة حول مرض السل (TB)، قدمتها الأستاذة الدكتورة ميسرة عبدالعزيز البوصيري، حيث أوضحت طبيعة المرض كمشكلة صحية عالمية، وأحدث طرق التشخيص والعلاج.

في السياق ذاته، استعرض الصيدلي محمد إيهاب رمضان في جلسة عن حساسية الجهاز التنفسي، أسبابها وأعراضها، بالإضافة إلى استراتيجيات العلاج والوقاية.

وجاء ختام الجلسات الحوارية مع الصيدلانية أسماء عادل محمد، التي ناقشت الإنفلونزا وفيروس كورونا، موضحة الفروقات بينهما، وآخر المستجدات حول اللقاحات.

ختام مميز وتجربة استثنائية

بفضل التنظيم الاحترافي من EPSF Tanta والدعم القوي من إدارة الكلية، نجح مؤتمر AWaRe في تقديم تجربة علمية غنية، عززت من قدرات الطلاب، ورسّخت لديهم مفاهيم جديدة حول الأمراض التنفسية ودور الصيدلي في إدارتها.

ليظل AWaRe نموذجًا يُحتذى به في إثراء المعرفة الصيدلانية، وإعداد جيل أكثر وعياً بمستقبل المهنة.

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