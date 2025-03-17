لقاء المحبة والتآخي.. مائدة رمضانية تجمع القلوب في مدارس الكنيسة الإنجيلية بطنطا

شهد الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، الإفطار الرمضاني الذي أقيم اليوم باحدي المدارس التابعة للكنيسة الإنجيلية بطنطا، وذلك بقاعة ليالينا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والتربوية.

حضر الإفطار اللواء أحمد أنور، سكرتير عام محافظة الغربية، والمقدم مايكل يوسف، نائبًا عن محافظ الغربية، والعميد محمد شريف من جهاز الأمن الوطني. كما شارك من مجلس المؤسسات التعليمية الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس المجلس، والقس منسي ناجي، سكرتير المجلس، والقس داود إبراهيم، أمين منطقة وجه بحري، والمستشار أحمد عوني، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس الآباء والأمناء، والشيخ عبد الحميد الزعبي، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف.

ومن قطاع التربية والتعليم، حضر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والجوهري سراج، مدير إدارة شرق التعليمية، والأستاذة أمل المهدي، مديرة التعليم الخاص بالمديرية، والأستاذة زينب علي، مديرة التعليم الخاص بإدارة شرق التعليمية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور القس ماجد كرم أن هذا الإفطار يجسد قيم المحبة والتآخي بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الحوار والتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والدينية والتنفيذية، مما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقد تبادل الحضور التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، معبرين عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات التي تعكس روح الوحدة الوطنية وتؤكد على أهمية العمل المشترك لخدمة المجتمع ودعم العملية التعليمية والتربوية.

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