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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منع ظهور مصعب العباسي على أي وسيلة إعلامية بمصر لأجل غير مسمى

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
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أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده، قرارا بمنع ظهور مصعب محمد حسن يوسف الشهير بمصعب العباسي مقدم برنامج “أصعب سؤال” على قناة الشمس كذا معدة البرنامج هبه الشنواني، على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستهما النشاط الإعلامي دون ترخيص.

إضافة إلى مخالفتهما ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء قرار نقيب الإعلاميين تنسيقا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حيث أكد الطرفان وجوب التعاون المثمر والبناء بين الجهتين لإستمرار ضبط المشهد الإعلامي وتقديم رسالة إعلامية تليق بالمتلقي المصري والعربي.

وتكون تلك الرسالة المهنية إحدى  ركائز الدولة  المصرية في معركة الوعي وحرب الشائعات.

طارق سعدة مصعب العباسي