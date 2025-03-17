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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رسائل قوية من الرئيس السيسي للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة.. تعرف عليها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الحفل:

- مصر استطاعت التحرك بخطى ثابته ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية

-  تتكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بحوالي ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة

- الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية

- موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر

- أشاد الرئيس بدور الشعب المصري وتماسكه وقوة مؤسسات الدولة

-القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تمثلان الركيزة الأساسية للدولة في هذه الأوقات الاستثنائية.

- وجه الرئيس  رسالة طمأنة للشعب المصري

- أشار الرئيس إلى إدراكه للقلق الذي يعيشه المصريون بسبب الأحداث الراهنة، مما يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد.

- أكد الرئيس أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب

- شدد الرئيس على أهمية تكثيف العمل والمضي قدمًا نحو تطوير المجتمع المصري وفق خطوات مدروسة.

- شدد الرئيس على أهمية الإعلام الإيجابي المفيد حيث تبادل الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه خلال شهر رمضان.

- أكد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة

- شدد الرئيس على الدور الجوهري للإعلام المصري في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي

-  وجه الرئيس الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود الإعلامية من اجل بناء مواطن مصري متمسك بمبادئ و ثوابت المجتمع.

- أثنى الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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