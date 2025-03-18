النعماني يتوسط مائدة الإفطار الجماعي مع عمال المزرعة وأسرة كلية الزراعة

حرص الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على مشاركة عمال المزرعة وأسرة كلية الزراعة بالإفطار الجماعي الذي نظمته الكلية، في مقر الجديد للجامعة، مشيدًا بالدور الفعال والمتميز للكلية في تنمية الثروة الزراعية والحيوانية، لتحقيق رسالتها، وتحقيق التوسع الزراعي، ودفع عجلة التنمية الشاملة بمصر.

وأعرب النعماني عن سعادته بتوسطه مائدة الإفطار التي تجمع بين عمال المزرعة والطلاب والطالبات، قائلًا "ويبقى تعزيز الروح الأخوية التي تجمع الطلبة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال تنظيم هذه الفعاليات الجماعية التي يسودها روح المحبة".

كما أكد النعماني ان أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، يثبتون كل يوم أنهم قادرون على تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مثمنًا ما يتحلون به من عزيمة وإصرار في مسيرتهم التعليمية بكل جد واجتهاد لتمثيل جامعتنا خير تمثيل، ووضع وطننا الحبيب مصر نصب أعينهم للمساهمة في استكمال صناعة مستقبله.

ووجه منسوبي الكلية وعمال المزرعة الشكر للدكتور حسان النعماني لرعايته الدائمة لهم، ومبادرة الجامعة وحرصها في التواصل مع منسوبيها والعيش معهم يوم رمضاني يملئه الالفة والمحبة ضمن أجواء اسرية ممزوجة بالبهجة والحب.

وجدير بالذكر تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات الإفطار الجماعي التي تنظمها الجامعة سنويًا لمنسوبيها، لتفقد أحوالهم والاطلاع عن كثب على احتياجاتهم في هذا الشهر الفضيل.

حضر الإفطار كلًا من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خلف همام عميد الكلية، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمديرين والموظفين والعمال والطلبة والطالبات بكلية الزراعة.

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