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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيت الأبيض: لا يمكن لأي قوة عرقلة الملاحة في البحر الأحمر

الملاحة في البحر
الملاحة في البحر الأحمر
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أعلن البيت الأبيض، أنه لا يمكن لأي قوة عرقلة الملاحة في البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


وطالب البيت الأبيض الحوثيين بالاستماع جيدا لما يقوله الرئيس ترامب، مشيرا إلى أن دونالد  ترامب يتبع مقاربة السلام من خلال القوة ولا ينبغي اختباره.


وأوضح البيت الأبيض، أن عبور الحدود الجنوبية وصل لأدنى مستوياته ومراكز اللاجئين أصبحت خاوية، لافتا إلى أن إدارة ترامب تصرفت ضمن حدود القانون في استخدام قانون الأعداء الأجانب، وأشار إلى أن الرئيس ترامب أعلن أنه سيتحدث غدا إلى الرئيس بوتين.

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