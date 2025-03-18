مدير تعليم مطروح تزور المدرسة النووية وتشارك الطلاب مائدة الإفطار

قامت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أمس الإثنين، بزيارة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بحضور الدكتور هشام جميعي مدير إدارة الضبعة، وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين، ومسعد بدوي وكيل الإدارة التعليمية، وأحمد فتحي مدير المدرسة.

بدأت وكيل الوزارة زيارتها بعقد اجتماع مع مسئولي المدرسة النووية أوضحت خلاله سبل العمل علي تحسين وجودة العملية التعليمية داخل المدرسة والاهتمام بما يقدم للطالب داخل الفصول الدراسية ثم تفقدت صالة الألعاب الرياضية والمعامل الإلكترونية المتطورة مؤكدة ضرورة مشاركة الطلاب بالأنشطة الرياضية وتحقيق أقصي استفادة من التقنيات العالية بالمعامل ثم تابعت شرحا وافيًا من الطالب أحمد محمد صلاح بالفرقة الثالثة بمشروع علمي لنظام الري التلقائي الذكي كذلك تابعت شرح كيفية .

استخدام الطب الجينومي لعلاج الأمراض التي ليس لها علاج (التوحد) من الطالبين عادل أحمد وجاسر علي بالفرقة الرابعة.

ثم تفقدت قاعة الطعام بالمدرسة متابعا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء

وخلال الإفطار تبادل مدير المديرية مع أبنائها طلاب المدرسة أطراف الحديث حول جودة الوجبات الغذائية.

وأكدت للطلاب خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم العلمية مؤكدًا أن مصر تعقد علي طلاب النووية آمالًا كبيرة لأنهم يعدون ثروة علمية قومية لتحقيق النهضة العلمية المأمولة في المستقبل بسواعدهم القوية وعقولهم الواعية وقلوبهم العاشقة لوطننا الغالي مصر.

مدير تعليم مطروح تزور المدرسة النووية وتشارك الطلاب على مائدة الإفطا

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