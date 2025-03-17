ماذا تصنع لتكون من العتقاء من النار في الشهر الكريم.. محمد مختار جمعة يوضح

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إنه إذا اردت أن تكون من العتقاء من النار خلال شهر رمضان الكريم، عليك أن تكون علي يقين تام وأنت تدعوا الله أنه سيستجيب وأن تلزم بابه ثلاثين يوما وليلة.

وأضاف "مختار" خلال تقديمه لبرنامجه "الصراط المستقيم" على فضائية "تن"، أنه يجب عليك أيضا أن تأكل من حلال وأن تقف علي بابه، وأن تدعو الله أن تكون من عتقاءه، فالله عز وجل أكرم من أن تقف علي بابه ثلاثين يوما وليله موقنا وراجيا، ثم يخب ظنك فيه، حيث قال الله تعال "أنا عند حسن ظن عبدي بي".

وتابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب"، فقال الصحابي الجليل عكاشة ابن محسن يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أنت منهم".