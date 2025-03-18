تموين الشرقية يضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للحد من ظاهرة الألعاب النارية لمنع تداولها وبيعها للمواطنين نظرًا لخطورتها علي الشباب والأطفال والمواطنين واتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه غير الملتزمين.

وشنت مديرية تموين الشرقية حملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها وأسفرت تلك الحملات عن تحرير المحاضر 5699 - 5700 - 5460 - 6962 - 8908 - 8919 - 9083 - 9266.

حيث قامت إدارة تموين ديرب نجم برئاسة أحمد فرج بضبط 12 ألف و400 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد مرسي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على المحال التجارية وتم ضبط 1082 صاروخ وبومب مختلفة الأحجام والأنواع و3 كيلو سلك مواعين ناعم لاستخدامه كألعاب نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقامت إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان بحملة على المحال التجارية والمكاتب وتم ضبط 2000 صاروخ بأشكال وأحجام مختلفة.

كما قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن بحملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية للحد من ظاهرة الألعاب النارية التي تسبب إزعاج للمواطنين وتم ضبط 6 ألاف و130 صاروخ وبومب وقنبلة.

وقامت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة الأستاذ فوزي البهي مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي المحال التجارية بنطاق مركز الزقازيق لضبط أماكن بيع وتداول الألعاب النارية وتم ضبط 1500 صاروخ وألعاب نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.