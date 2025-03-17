رئيس جامعة أسيوط يشارك في إفطار معهد جنوب مصر للأورام

شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين 17 مارس، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه معهد جنوب مصر للأورام بدار الضيافة بالمبنى الإداري للجامعة، وذلك تقديرًا لجهود الأطقم الطبية والإدارية بالمعهد، وحرصًا على تعزيز روح المودة والعمل الجماعي بين أفراد المؤسسة الطبية.

حضر الإفطار عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والمجتمعية، من بينهم الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة سفنكس، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو المجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور عاطف عبد العزيز، والدكتور محمود مصطفي العمداء السابقين للمعهد، والمستشار عبد الرازق عثمان، المستشار القانوني لجامعة أسيوط، والدكتور عمرو فاروق مراد، وكيل المعهد لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير مستشفى الأورام الجامعي، والدكتورة بثينة الفاتح، الأمين المساعد لجامعة أسيوط، والدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط. كما شارك في الإفطار وفد ممثل عن بيت العائلة المصرية بأسيوط، برئاسة الشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، بالإضافة إلى عدد من عمداء المعهد السابقين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الأوقاف، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأعرب الدكتور المنشاوي عن سعادته بالمشاركة في هذا الإفطار الذي يجسد روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمعهد، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء وأطقم التمريض في تقديم خدمات طبية متميزة لمرضى الأورام. كما أثنى على الدور الحيوي للمعهد في تدريب شباب الأطباء على أحدث بروتوكولات تشخيص وعلاج الأورام، ومساهماته العلمية والبحثية في هذا المجال.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة مستمرة في دعم معهد جنوب مصر للأورام لتطوير خدماته الطبية، وتحسين جودتها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

