مسلسل حكيم باشا الحلقة 17.. النيران تشتعل بين أولاد عم مصطفى شعبان والضحية بعد تركه للأموال

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، بحديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع "ياسين- ميدو عادل" حتى يحاول أن يهديه ولكنه قال له أن لن يترك ميراثه وسوف يأخذ ما يريده وينتقم من والده وأخواته.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، حديث" واصل الذهبي- رياض الخولي" مع "غراب- أحمد فهيم"، الذي قال له أن سوف يأخذ مناقصة المحجر، كما قال له "واصل الذهبي- رياض الخولي" بأنه سوف يكون الكبير من بعد “حكيم- مصطفى شعبان”.

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، طلب "غزل- دينا فؤاد" من زوجها "حكيم- مصطفى شعبان" بأن لا يترك نصيبه حتى لا يظلم ولده ولكنه رفض، وقال لها ولدي يعيش معي مثل ما أعيش وإلا أنا لا أريده.

وانتهت الحلقة على إعطاء "بحر- محمد نجاتي" مسدس لـ "عوف- أحمد بسيم"، حتى يقتل "ياسين- ميدو عادل" ويتخلص منه حتى لا يشاركهم في الميراث.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، من بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.