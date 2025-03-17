محافظ الجيزة يبحث موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا لبحث موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية والمُدرَج تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطّلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع على موقف مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية لمحور جامعة الدول العربية، باعتباره أحد الشوارع الحيوية بمدينة الجيزة.

وأوضح المهندس عادل النجار أن أعمال التطوير تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية والبصرية من خلال تدعيم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والمسطحات الخضراء كمتنفس للمواطنين، ورفع كفاءة مسار الطريق، وتخصيص أماكن لانتظار السيارات و"اليوتيرنات" لتيسير وتنظيم الحركة المرورية.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة طرح الأعمال على الشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة لتنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأكمل، لما يمثّله الطريق من أهمية كبيرة.

كما بحث محافظ الجيزة الموقف التنفيذي للمنشآت الخدمية المقرر إنشاؤها لتكون بديلًا لمقار دواوين حي بولاق الدكرور، ومركز ومدينة العياط، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الإدارية، بحيث تكون أكثر كفاءة وفعالية، مما سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

حضر الاجتماع الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، والمكتب الاستشاري.