رئيسا الكنيسة الإنجيلية والروم الأرثوذكس يلتقون بمحافظ إدلب بسوريا

إلتقى القس إبراهيم نصير الرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية العربية بحلب ونائب رئيس السينودس الإنجيلي الوطني في سورية ولبنان وراعي أبرشية حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام معلولي محافظَ إدلب السيد محمد عبدالرحمن المحترم، وذلك في مقر المحافظة في إدلب، وبحضور عدد من أبناء رعية إدلب الأرثوذكسية وبعض من أهالي إدلب الغيورين.

وقالت الكنيسة في بيانها على الفيس بوك أنه في جو من التقدير والاحترام، دار الحديث حول المكانة التاريخية لمحافظة إدلب، وصفحات التاريخ البيضاء التي جمعت أهل هذه المدينة كعائلة واحدة. وتم التطرق أيضاً للأوضاع الراهنة وكيفية تحسينها، وتسهيل عودة المسيحيين إلى مدينة إدلب وقراها.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والتضامن والتعاون لبناء سوريا الجديدة.