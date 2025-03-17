الخميس.. نور النبى للإنشاد الدينى بأوبرا دمنهور

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام برنامجها الرمضانى حيث تقدم فرقة نور النبى للإنشاد الدينى حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الخميس ٢٠ مارس على مسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج مجموعة من المدائح والإبتهالات والأعمال الغنائية الروحانية منها صلاة الفاتح، رمضان جانا، البردة، ميدلى قمر - المسك فاح، عزى أنت عزى، ياصلاة الزين، سلام سلام كمسك الختام، ميدلى الكحلاوى، نتوسل بالحبابه ، يا حمزة يا عم النبى ، الليلة فرح النبى، نسمات هواك ، يا سيدة زينب يازهرة الآل ، يا رسول الله أجرنا ، صفه لى وعودى ياليالى الرضا.

يذكر أن فرقة نور النبى تأسست عام ٢٠١٨ بقيادة المنشد عبد الله بكير الصديقي الشاذلى وتهدف إلى إحياء التراث الصوفي بأسلوب يجمع بين الأصالة والتجديد ، ويعتمد أسلوبها على إستخدام آلات موسيقية متنوعة منها الناى ، العود ، القانون ، والإيقاعات برؤية فنية تجمع بين الروحانيات وجماليات الموسيقى.