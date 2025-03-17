نادي 6 أكتوبر ينظم أكبر مائدة إفطار بحضور 11 ألف عضو

نظم مجلس إدارة نادى ٦ أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، أكبر مائدة إفطار رمضانية على مستوى الأندية المصرية.

وأقيمت المائدة على مساحة ٥ كيلو متر داخل النادي لاعضاء النادي للعام الثاني على التوالى وحضرها 11 الف عضو بالنادى تحت إشراف وبحضور الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور هشام الجيوشي نائب رئيس النادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر بأن كل عضو كان له كرسي مخصص يحمل اسمه في تنظيم رائع غير مسبوق في تاريخ الأندية المصرية والعربية.

وحرص دكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة علي الحضور نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.