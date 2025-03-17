نقل مباراة زد ووادي دجلة بدوري الكرة النسائية

قررت لجنة إدارة شئون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة الفريق الاول لاندية وادي دجلة وزد لكرة القدم النسائية إلى ملعب "جولدن جيتس بالمقطم"، بدلا من ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول.

حيث كان من المقرر أن تجمع فريقي الكرة النسائية لاندية وادي دجلة وزد مباراة يوم الجمعة الموافق 21 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".

أشارت لجنة إدارة شئون المسابقات، إلى أن تم تبديل ملعب المباراة بسبب وجود مشكلة في إنارة ملعب النادي، لذا تم نقل المباراة.