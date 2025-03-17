المشدد 3 سنوات لعاطل في تزوير عقود السفر والنصب على المواطنين بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل في تزوير المحررات الرسمية بمنطقة عين شمس.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وقيامه ببيعها للمواطنين نظير مبالغ مالية.



وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات تفيد قيام عاطل معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبحوزته عقود عمل خالية البيانات، وسجل تجارى وشهادة مزورة وصورة بطاقة رقم قومى مزورة وعدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، و٢ أكلاشيه، و٤ بطاقة دفع إلكترونى ،وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و٤ هواتف محمولة، وبفحصها تم التأكد من نشاط المتهم الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.