بعد نقله للمستشفى.. وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية للأديب صنع الله إبراهيم

تابع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الحالة الصحية للأديب صنع الله إبراهيم، حيث تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمتابعة تطورات أزمة الأديب.

كما تواصل وزير الثقافة مع أسرة الأديب الكبير للاطلاع على حالته الصحية عن كثب، والوقوف على أي احتياجات طبية مطلوب لضمان توفير أقصى درجات الرعاية له، مؤكدًا أن الوزارة تتابع حالته لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية

من جانبه، وجه وزير الصحة بتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لحالة الأديب الكبير، والتأكد من تقديم الرعاية الفائقة له، كما تم توفير فصيلة الدم المطلوبة.

وكان قد تعرض الكاتب صنع الله إبراهيم لوعكة صحية أدت إلى نقله لمستشفى المقاولون العرب، بعد أن تدهورت حالته الصحية.

واستغاث أصدقاء الكاتب صنع الله إبراهيم من أجل احتياجه لنقل دم، حيث كتبوا عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إنقاذ الكاتب من المرض، ويحتاج صنع الله إبراهيم حتى الآن إلى نقل دم، حيث لم يتوصلوا لأحد يحمل نفس فصيلته.