القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يستقبل الملحق الثقافي الليبي

استقبل الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا اليوم الاثنين، الدكتور إسماعيل الهادى أعبيد الملحق الثقافي الليبي، ومحمود شحاته رئيس قسم الاشراف، ومريم سعيد صالح المشرفة الخاصة بطلاب جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمتابعة أحوال الطلاب الوافدين من ليبيا للدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة.

خلال اللقاء أوضح الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تقدم مجموعة من الخدمات والتسهيلات لدعم الطلاب الوافدين في مرحلة الدراسات العليا، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لهم. وتشمل هذه الخدمات:الإجراءات الإدارية والتسجيل: من خلال مكتب خدمات ورعاية الطلاب الوافدين وتسهيل إجراءات القبول في برامج الدراسات العليا المختلفة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طالب، كما تحرص الجامعة على توفير الدعم والإشراف الأكاديمي والدعم الاجتماعي والثقافي للطلاب الوافدين، مؤكدا على الروابط الوطيدة التي تجمع الشعبين المصري والليبي.

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل الهادى بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في توفير بيئة تعليمية مميزة للطلاب الوافدين. مؤكدا على أهمية استمرار توفير الدعم للطلاب الليبيين ليتمكنوا من إتمام دراستهم بنجاح وتحقيق التفوق الأكاديمي.