سامح حسين يهدي برنامجه “قطايف” للتلفزيون المصري

قام الفنان سامح حسين وأسرة برنامجه “قطايف” بإهداء حلقات البرنامج إلي التليفزيون المصري، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الأيام الماضية.



وكان سامح حسين قد تم تكريمه أول أمس في حفل أقامته الهيئة الوطنية للإعلام بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كرمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الفنان سامح حسين، لتميز برنامجه الرمضاني "قطايف"، وذلك في الحفل الذي حضره وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ، وأحياه الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون بماسبيرو.

وقال المسلماني أن تكريم برنامج قطايف ومقدمه الفنان سامح حسين يأتي في إطار رسالتنا في تقدير وتثمين كل الجهود الإعلامية رفيعة المستوي، ودعم البرامج ذات المحتوي المتميز قيميا وثقافيا.