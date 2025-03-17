حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في المعادي

أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بحبس تشكيل عصابى لقيامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بشوارع المعادي، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية ومواد مخدرة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

أمرت بعرضهم على الطب الشرعي وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة بهم.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لــ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين ، وأقروا بإرتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.