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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عامل ونجله لتنقيبهما عن الآثار بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة المرج حبس عامل ونجله 4ايام علي ذمة التحقيقات في التنقيب عن الآثار وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة عامل ونجله لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار  بالمرج. 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل ونجله ،  مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج  بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب وعُثر بمدخل العقار المُشار إليه على حفرة بقطر 3 متر وعمق 5متر) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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