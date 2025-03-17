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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يشهد حفل الإفطار السنوي لأيتام مؤسسات الهلال الأحمر وذوي الهمم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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في أجواء رمضانية ولقاء أبوي ، شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حفل الإفطار السنوي الجماعي لأيتام مؤسسات الهلال الأحمر ، لإدخال السرور ورسم البسمة على وجوههم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية ، بحضور  ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد ،  العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية ، النائب وفيق عزت عضو مجلس  النواب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، المهندس مصطفى بسيوني نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر طارق أبو حطب رئيس حي غرب والمهندس أسامة مدكور والمهندس أحمد الصاوي أعضاء جمعية الهلال الأحمر ، عبد الله عياد مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي.
وفي لفتة طيبة ، حرص محافظ المنوفية على تناول وجبات الإفطار وسط أبنائه الأيتام ، وكذا عدد من ذوي الهمم ضعاف السمع بإدارة التربية الخاصة وأسرهم وذلك عقب لقائه بهم اليوم ودعوته لهم خلال تسليمهم أجهزة من المعينات السمعية والبصرية بديوان عام المحافظة ، وأهداهم العيدية لإدخال الفرحة في نفوسهم ، كما قام بتبادل الحديث معهم في أجواء تسودها الود والمحبة للاطمئنان علي جودة الخدمات المقدمة لهم في دور الرعاية التي ينتمون إليها والتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي ، مؤكداً دعمه الكامل والتواصل الدائم والمباشر  لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة لهم .
فيما أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل ومؤكداً علي ان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً في توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع ، مقدماً الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل مشيراً إلي ان كفالة اليتيم يتسع معناها ليشمل إحتضانهم وتعليمهم والإهتمام بصحتهم والعمل علي إعدادهم نفسياً وتربوياً لمواجهة المستقبل .
هذا وقد قدم أبناء ومجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية بورتريه للمحافظ تقديراً علي مجهوداته المبذولة وتقديم يد العون والمساعدة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأكثر احتياجا تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي .

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أجواء رمضانية التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر التكافل الإجتماعى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية