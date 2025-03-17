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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الوادي يوجه بمتابعة حضور وغياب الطلاب ورعايتهم بصفة دورية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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استأنف سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولته الميدانية بمدارس قرى المنيرة، حيث فاجأ مدرسة المنيرة الإبتدائية بإدارة الخارجة التعليمية.
وخلال جولته شدد سامي فضل على رصد حضور وغياب الطلاب بصفة يومية، وحال تكرار الغياب يتم التواصل على الفور مع ولى الأمر للوقوف على الأسباب ووضع الحلول المناسبة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بتفعيل مجموعات الرعاية الاجتماعية للطلاب من خلال مسئولية   المعلم / المعلمة  فى رعاية وتوجيه الطلاب على مدار اليوم الدراسى وتقديم الدعم لهم  بشتى النواحى التربوية  و النفسية  فضلا عن التواصل المستمر وبناء جسور التواصل مع أولياء الأمور  للوقوف على جميع المشكلات وحلها للوصول لنتائج مشرفة من شأنها تطوير الآداء والعمل  حرصا على  مصلحة أبنائنا الطلاب.

إدارة الخارجة التعليمية التربية والتعليم الرعاية الاجتماعية الوادي الجديد