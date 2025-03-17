مسيرة إسرائيلية تودي بحياة 3 مدنيين فلسطينيين

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، يوسف أبو كويك، إنه جرى الإعلان عن استشهاد ثلاثة مدنيين فلسطينيين في مخيم البريج، قرب وادي غزة وسط القطاع، بعد استهدافهم من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وذكر أبو كويك، خلال مداخلته على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المنطقة تشهد عمليات استهداف متكررة لكل من يقترب منها، تحت مزاعم اقترابهم من المنطقة العازلة.

وأوضح أن الناطق باسم جيش الاحتلال ادّعى أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت مجموعة شبان كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة، إلا أنه تبيّن لاحقًا أنهم أفراد من عائلة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار وألقت قنبلة على أحد المنازل في المنطقة الجنوبية لمدينة رفح، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى. في الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال استهداف المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس.



