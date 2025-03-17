محافظ الدقهلية يكلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة منزل مساكن المرور

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة منزل مساكن المرور، خلال جولته اليوم بمدينة المنصورة، وكلف الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بمتابعة أعمال ترميم المنزل بناءا على قرار لجنة المنشآت بترميمه، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات، وحرصا على حياة الأسر بالعقار.

وانتقل نائب المحافظ على الفور إلى العقار المنهار رقم 8 بمساكن المرور لمعاينته على الطبيعة ومتابعة أعمال الترميم التي بدأت فعليا في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى حفاظا على ارواح وسلامة سكان العقار.

وأوضح نائب المحافظ أن أعمال الترميم تجري بالتعاون بين حي غرب المنصورة وجمعية رسالة برئاسة المهندس هشام المناوي رئيس الجمعية بالمنصورة.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد تفقد العقار أثناء جولته الصباحية بالمنصورة وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ترميمه ورفع كفاءته، حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.