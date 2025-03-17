17 مارس.. أبرز 10 أحداث وقعت حول العالم

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بأحداث وقعت في مثل هذا اليوم، السابع عشر من مارس، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

1712: ولادة الفيلسوف جان جاك روسو في مثل هذا اليوم وُلد الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في الفلسفة السياسية والتعليمية، وكانت أفكاره حول الديمقراطية والمجتمع تُمثل حجر الزاوية للثورات السياسية في أوروبا وأمريكا.

1845: بدء نشر رواية "كريسيد" لألفريد تينيسون في 17 مارس 1845، بدأ نشر أول أجزاء رواية "كريسيد" للشاعر الإنجليزي ألفريد تينيسون، وتعتبر هذه الرواية من أبرز أعماله الأدبية، وهي تعتمد على أساطير الإغريق في تقديم قصة ملحمية.

1912: افتتاح أول مدرسة للطب في تركيا في هذا اليوم، افتتحت الحكومة التركية أول مدرسة طب في البلاد، وهو حدث بارز ساهم في تطوير الرعاية الصحية والتعليم الطبي في تركيا.

1939: بداية غزو تشيكوسلوفاكيا من قبل ألمانيا النازية في 17 مارس 1939، بدأت القوات الألمانية في غزو تشيكوسلوفاكيا، وهو ما مهد الطريق لاندلاع الحرب العالمية الثانية، وكانت هذه الحملة جزءًا من استراتيجية هتلر التوسعية في أوروبا.

1963: بث أول حلقة من "The Beatles" في هذا اليوم، بثت أول حلقة من برنامج "The Beatles" على قناة "BBC"، ما ساهم في زيادة شعبية فرقة البيتلز في بريطانيا والعالم بأسره.

1973: تأسيس منظمة الصحة العالمية في 17 مارس 1973، تم تأسيس منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهي منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة في جميع أنحاء العالم ومكافحة الأوبئة.

1992: بداية اتفاقية دايتون للسلام في 17 مارس 1992، تم توقيع اتفاقية دايتون للسلام بين الأطراف المتحاربة في البوسنة والهرسك، والتي أنهت الحرب الأهلية في البلاد وأسست السلام بين المجموعات العرقية المختلفة.

1997: توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن في 17 مارس 1997، وقعت إسرائيل والأردن اتفاقية سلام تاريخية، حيث أنهت العقوبات العسكرية بين البلدين وأدى إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

2003: حرب العراق تبدأ في 17 مارس 2003، بدأ الغزو الأمريكي للعراق بقيادة الولايات المتحدة، وهو الحدث الذي غير مجرى السياسة في منطقة الشرق الأوسط وأدى إلى صراع دام لسنوات.

2011: الزلزال الكبير في اليابان في هذا اليوم، تعرضت اليابان لزلزال قوي أعقبه موجات تسونامي مدمرة، وقد أسفر الزلزال عن مئات الآلاف من القتلى والمصابين وأدى إلى كارثة نووية في محطة فوكوشيما للطاقة النووية.