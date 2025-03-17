صراع اتحاد الكرة ورابطة الاندية يدخل مرحلة جديدة بسبب الحكام

بعد الهدنة الموقتة بين اتحاد الكرة ورابطة الاندية المحترفة عقب ازمة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي علي خلفية استقدام طاقم تحكيم أجنبي للإدارة القمة.

دخل الصراع بين الطرفين اليوم مرحلة جديدة عقب ارسال اتحاد الكرة خطاب الى رابطة الأندية المحترفة يطالبه بسداد مديونية تقدر بمبلغ 27 مليون و 400 ألف جنيه خاصة بالحكام هذا الموسم.

وبحسب لوائح قيد الدوري المصري عن الموسم الجاري، فإن كل نادٍ من الأندية المشاركة في المسابقة، يجب أن يسدد مبلغ مليون و750 ألف جنيه للحكام.

وتحصلت رابطة الأندية على قيمة المبلغ المذكور في بداية الموسم الجاري من الأندية المشاركة في الدوري.

وذكر الخطاب ان رابطة الأندية لم تسدد لاتحاد الكرة سوى 3 ملايين من إجمالي 31 مليون جنيه للحكام هذا الموسم.

وطالب اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة رابطة الأندية بسداد المبالغ المالية المتأخرة للحكام والتي وصلت إلى 27 مليون و400 ألف، من يوم 27 فبراير الماضي أي قبل مباراة القمة بأسبوعين.واستنكر اتحاد الكرة طلب رابطة الأندية باستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري، في حين أن رابطة الأندية لم تسدد مستحقات الحكام.

