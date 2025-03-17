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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة طبية للشعب الجمهوري بمجمع مدارس أجا بالدقهلية.. صور

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية
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نظمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى بالدقهلية بقيادة ريهام محفوظ أمينة المرأة  قافلة طبية في مدرسة الجمهورية بمجمع أجا التعليمية تحت شعار " أطفالنا أبطال أصحاء" وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة. 


جاء ذلك بناءاً على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب وأحمد أبوهشيمه نائب رئيس الحزب و اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية و بتعليمات من  محمد حمودة أمين المحافظة.


فيما حضر القافلة كلا من الدكتور عرفه حسين رمان مدير اداره أجا التعليميه، و  هويدا السعيد مدير مجمع أجا، وايضا كلا من نيفين حمدي السيد وكيل المجمع ،اسامه عبد التواب مندور وكيل المجمع، عادل عبد العاطى الدومانى وكيل مجمع أجا.


فيما تم توفير أطباء من تخصصات الأنف وااأذن وأيضا تخصص أطفال و سكر أطفال كما تم توفير خدمة العلاج بالمجان بتوفير الادوية اللازمة.


‎ كما قامت ريهام محفوظ أمينة المرأة برسم البهجة على وجوه الاطفال من خلال توزيع الألعاب و الهدايا والتي ادخلت على قلوب جميع المتواجدين البهجة والفرحة حيث ساد جو من البهجة والسعادة ورفع علم مصرنا عاليا وسط اجواء تسودها الفرحة.

الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب الدقهلية الشعب الجمهوري أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري توفير الأدوية رسم البهجة على وجوه الأطفال مديرية التربية والتعليم