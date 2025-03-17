أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024

أظهرت القوائم المالية لبنك القاهرة نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي خلال عام 2024، حيث ارتفعت إجمالي أصول البنك إلى 483.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 401.6 مليار جنيه في نهاية عام 2023.

وسجلت ودائع العملاء ارتفاعًا قويًا لتصل إلى 352.27 مليار جنيه، مقابل 302.07 مليار جنيه في نهاية العام السابق، ما يعكس الثقة المتزايدة في خدمات البنك المصرفية.

كما ارتفع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء إلى 195.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ162.1 مليار جنيه بنهاية 2023، في مؤشر على توسع البنك في دعم الأنشطة الاقتصادية وتمويل الأفراد والشركات.

وعلى صعيد الربحية، حقق بنك القاهرة صافي أرباح قدره 12.37 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ6.66 مليار جنيه خلال 2023، مسجلًا نموًا يقارب الضعف، مدعومًا بتحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات من مختلف القطاعات المصرفية.