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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024

بنك القاهرة
بنك القاهرة
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أظهرت القوائم المالية لبنك القاهرة نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي خلال عام 2024، حيث ارتفعت إجمالي أصول البنك إلى 483.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 401.6 مليار جنيه في نهاية عام 2023.

وسجلت ودائع العملاء ارتفاعًا قويًا لتصل إلى 352.27 مليار جنيه، مقابل 302.07 مليار جنيه في نهاية العام السابق، ما يعكس الثقة المتزايدة في خدمات البنك المصرفية.

كما ارتفع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء إلى 195.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ162.1 مليار جنيه بنهاية 2023، في مؤشر على توسع البنك في دعم الأنشطة الاقتصادية وتمويل الأفراد والشركات.

وعلى صعيد الربحية، حقق بنك القاهرة صافي أرباح قدره 12.37 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ6.66 مليار جنيه خلال 2023، مسجلًا نموًا يقارب الضعف، مدعومًا بتحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات من مختلف القطاعات المصرفية.

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