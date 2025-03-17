رامز جلال عن فيفي عبده: حلقة الخطر

وقعت الفنانة فيفي عبده، ضحية حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "رامز إيلون مصر"، والذي يعرض على شاشة mbc مصر.

قال رامز جلال:" إيه اللي لبساه ده دي لابسة فراشة.. معانا المعلمة أنهار صاحبة معامل المورتة في الغورية".

وأضاف رامز جلال عن فيفي عبده:" أصحوا معايا النهادرة حلقة الخطر مبتتعملش غير مع النجوم العزاز.. وحلقة النهاردة بمثابة تكريم لزبونة صاحبة اكبر كم من التيت في تاريخ الفضائيات ولسانها أطول من الطريق الدائري".

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.