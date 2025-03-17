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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

التنسيقية تناقش تفعيل بروتوكول مع "الرياضة" لتعزيز دور الشباب في العمل العام

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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة خطة عمل تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والتنسيقية، والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في العمل العام، وتوفير مساحات للحوار والتفاعل بين الشباب والمسؤولين.

وتضمنت الخطة مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تهدف لتنمية النشء والشباب واستهداف الشباب في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته على أهمية التعاون مع التنسيقية في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الشباب وإعدادهم للقيادة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تضافر الجهود لتعزيز مشاركة الشباب في عملية صنع القرار ودعم التنمية المستدامة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من: النائبة غادة علي، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد ـ عضو التنسيقية.
 

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