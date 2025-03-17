وكيل أوقاف الفيوم يوجّه بتفعيل الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،اليوم الإثنين ، اجتماعًا بمديري الإدارات، وذلك في إطار التواصل المستمر بين فضيلته وقيادات المديرية، بحضور الدكتورمحمود الشيمي، وكيل المديرية، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.



وفي كلمته رحب الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بالحضور، شاكرًا لهم ما تم من جهد كبير ومشرف طوال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعو إلى إضافة إنجازات أخرى، فالنجاح يدفع إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح، وعبادتنا بعد الفرائض هي أداء رسالتنا الدعوية والتنموية على الوجه الأكمل، ونعد خطة عظيمة لمواصلة جهودنا في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم بعد رمضان.

ووجه فضيلته، بضرورة التفعيل الحقيقي لجميع الأنشطة الدعوية وفي مقدمتها المقارئ القرآنية، سواء للأعضاء أم للأئمة أم للجمهور بهدف تيسير تلاوة القرآن الكريم بجميع المساجد،مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمبادرة "عودة الكتاتيب" التي أطلقها معالي وزير الأوقاف، مع الاهتمام بالمتميزين منهم وإلحاقهم ببرامج الموهوبين.

وشدد،على ضرورة الاهتمام بصرف جميع مستحقات العاملين بالأوقاف أولًا بأول، وكذلك مستحقات جميع المتعاملين مع وزارة الأوقاف، قبل إغلاق العام المالي بوقتٍ كافٍ.

كما أشار إلى أن مشروع صكوك الإطعام مشروع عظيم نسأل الله (عز وجل) أن يجزي كل من ساهم فيه خير الجزاء، وأن التوعية بأهمية المساهمة في هذا المشروع هو دور الأئمة، بإرشاد الناس إلى أن هذا المشروع من المشاريع الاجتماعية الهامة التي تنعكس إيجابًا على الأسر الاولى بالرعاية، مؤكدًا أنه لا إجبار على الإطلاق لأحد على العمل أو الاشتراك في المشروع، إنما هو اختيار من يريد أن يشارك في عمل الخير وخدمة المجتمع.

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