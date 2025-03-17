أشهى وأشهر الأطباق الرمضانية حول العالم

يعد شهر رمضان المبارك فرصة لتجمع الأسرة والأصدقاء حول مائدة الإفطار، حيث تتنوع الأطباق الرمضانية بشكل كبير بين الدول والثقافات المختلفة، مما يعكس غنى التنوع الغذائي في العالم الإسلامي، ففي هذا الشهر، يتشارك المسلمون في طقوس العبادة ويمتد الفرح إلى المائدة الرمضانية، التي تزخر بأشهى الأطباق التقليدية التي تتنوع بين المالح والحلو، والتي تُحضّر بعناية وحب.

المحاشي والفطائر في مصر:

تعتبر المحاشي المصرية من الأطباق الرئيسية التي لا غنى عنها على مائدة رمضان، حيث تملأ الفتة والمحشي محشي الكوسا أو ورق العنب الطاولة وتغنيها، وتعد الفطائر الرمضانية مثل "السمبوسة" و"القطايف" من الحلويات الشهيرة التي لا تخلو منها أي مائدة في مصر، حيث تكون محشوة بالمكسرات أواللحوم والجبن أو القشطة وتُقدم مقلية أو مشوية.

الفتوش والمقلوبة في لبنان وفلسطين:

في لبنان وفلسطين، يعتبر "الفتوش" من المقبلات الرمضانية الشهيرة، حيث تتنوع مكوناته بين الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار والفلفل، ويتم تتبيله بزيت الزيتون وعصير الليمون، مما يضفي عليه طعمًا منعشًا، أما "المقلوبة"، فهي إحدى الأطباق الرمضانية المميزة في المنطقة، حيث تتكون من الأرز والدجاج أو اللحم، وتُطهى مع البهارات وتُقلب بطريقة فنية تجعل منها طبقًا ذا طابع خاص.

الشوربة والحساء في تركيا:

لا يمكن لرمضان في تركيا أن يمر دون أن تتصدر المائدة الشوربة الشهيرة "شوربة العدس"، التي تحضر بمكونات بسيطة مثل العدس والطماطم، مع نكهة الثوم والليمون، لتكون البداية المثالية للإفطار، كما أن "البوريك" هو طبق آخر يحظى بشعبية واسعة في تركيا خلال الشهر الكريم، ويُعد من العجائن المحشوة بالجبن أو اللحم ويُشوى حتى يصبح ذهبي اللون.

الطاجن في المغرب:

في المغرب، يعتبر "الطاجن" أحد أشهر الأطباق الرمضانية التي يتم تحضيرها بطرق متنوعة، منها الطاجن باللحم والخضار أو بالسمك، ويُطهى في وعاء خاص يسمى "الطاجن" الذي يمنح الطعام نكهة فريدة، ويتسم هذا الطبق بتنوع مكوناته من التوابل والفاكهة المجففة، التي تضفي عليه طعماً غنياً ومميزاً.

التشريب في الجزائر:

تشتهر الجزائر بأطباقها المميزة التي تحتل مكانة كبيرة في رمضان، ومنها "التشريب" الذي يتكون من مرق لحم أو دجاج، ويضاف إليه الخضروات مثل البطاطس والجزر، ويشمل الأرز أو المعكرونة، ويقدم التشريب غالباً مع الخبز الطازج، ويعتبر من الأطباق التي تمنح الجسم طاقة كبيرة بعد يوم من الصيام.

الحلويات الرمضانية في الهند وباكستان:

تتميز الهند وباكستان بتقديم مجموعة متنوعة من الحلويات الرمضانية مثل "الكنور" و"الشير كرم"، حيث يعد "الكنور" عبارة عن طبق من الحليب المغلي والسكر، ويُضاف إليه المكسرات والعصفر لزيادة الطعم، كما يتفرد "الشير كرم" بحلاوته الغنية واستخدامه للمكسرات والتوابل، مما يجعله طبقًا مميزًا في السهرات الرمضانية.