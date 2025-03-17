ضبط 94 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم خلال 48 ساعة

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري 2025 من تحرير عدة مخالفات ضد مخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 2413 قطعة مواد غذائية عبارة عن بسكويتات وأغذية اطفال منتهية الصلاحية بمخازن ببيع أغذية الجملة- تروسيكل محمل ب 15 شيكارة دقيق بلدى زنه 50 كيلو قبل بيعه بالسوق السوداء- 15شيكارة سماد يوريا المحظور بيعه وتداوله في السوق السوداء- 500 عبوه سلع غذائية ومشروبات غازيه منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي طبقا لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل عبوه وذلك بأحد محلات البقالة كما تم تحرير عدد 53 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس-، عدم وجود قائمه و عدم نظافة أدوات العجين.

وجرى المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري 2025.