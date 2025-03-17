جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ تحضيرياََ مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من ممثلي المشروعات الصناعية بالمحافظة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز، والدكتور أسامة عبد الرحمن مدرب معتمد بالجهاز،... وذلك بهدف دعم وتسويق وإظهار المشروعات الصناعية الموجودة بالمحافظة، واستعراض قصص نجاح تلك المشروعات والتحديات التي واجهتها وكيف تم التغلب عليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وقد أكد النعماني، على مدى اهتمام الدولة بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرصها على تحقيق التمكين الاقتصادي الشباب من خلال دعم تلك المشروعات، وتوفير التيسيرات اللازمة لتسويق المنتجات ورفع معدلات التشغيل للمساهمة فى القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة الشباب، مشيداً بالتعاون المثمر والمتميز مع فرع الجهاز بالمحافظة، وما يقدمه من خدمات لطلاب الجامعة تساهم فى تدريب وتأهيل الشباب وامدادهم بالمهارات الأساسية لخوض سوق العمل، والانطلاق نحو العمل الحر وريادة الأعمال، وابتكار أفكار جديدة واحتضان المتميز منها وتحويلها إلى مشروعات حقيقية لتعزيز فرص نجاحها، وتحقيق التنافسية والاستمرارية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران، أن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الصناعية التى حصلت على دعم فني وتمويل مالي من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وإبراز المشروعات الناجحة منها، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تدريب الشباب داخل تلك المشروعات لاكتسابهم خبرات ومهارات تؤهلهم لسوق العمل بصورة احترافية، كما تم مناقشة الاستعداد لتنظيم ملتقي التوظيف بالجامعة، وتنفيذ معرض لمنتجات المشروعات الصناعية على مستوى المحافظة يشمل أكثر من 30 مشروع، مابين منتجات هندسية، كيماوية، ملابس، اغذية، أحذية، أواني منزلية، ومنتجات صديقة للبيئة.

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