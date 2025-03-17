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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يطلق إدارة ذكية للتخلص من المخلفات

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ   دمياط، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات،  جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور شكرى حسين مستشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN و مديرى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و شئون البيئة والمتابعة والمركبات بديوان عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم .

وشهد الاجتماع عرضا تفصيليا لمحاور التنفيذ قدمه مستشار الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  والتى ستبدأ بعقد دراسة مبدأية تتضمن حصر كميات المخلفات ومواصفاتها التفصيلية ، والتى تنتج عن الأنشطة المنزلية و الصناعية والخدمية،  داخل المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية والريف  وقياس معدلات المخلفات الناتجة عن الفاقد الطعام وكذا قياس نسبة التسرب البلاستيكى بالمصارف المائية ، وذلك تمهيدًا لوضع خطة تحقق محاور التنفيذ للأداة للوصول إلى أفضل نموذج للجمع والنقل طبقًا لطبيعة كل منطقة، استعرض كذلك أبرز الخبرات من تنفيذ هذه الأداة بمحافظات الأسكندرية والدقهلية وأسوان .

وبحث " الدكتور أيمن الشهابى " كافة المحاور المرتبطة بالتنفيذ ، وبالأخص ما يرتبط بعمليتى الجمع والنقل ، وإمكانية إنشاء محطات وسيطة نظرًا لوجود مصنع تدوير المخلفات بفارسكور، وكذلك مدفن صحى ، ووضع منظومة للجمع المنزلى .

ورحب " محافظ دمياط " باستكمال مخططات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك بإطلاق الأداة الذكية لإدارة المخلفات،  وتنفيذها بمحافظة دمياط، مؤكدًا على تضافر الجهود لإعداد دراسة متكاملة ودقيقة ، واعتبار ذلك ذى أهمية قصوى ، لارتباط ذلك بوضع خطة ناجحة للتنفيذ ، وتحقيق كافة الأهداف من إطلاق الأداة ، حيث سينعكس ذلك على المحاور البيئية والصحية و الاقتصادية،  علاوة على دعم جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة و تحقيق مستهدفات التنمية ورؤية مصر 2030.

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