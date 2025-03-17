انضمام 6 لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب استعدادا لتصفيات المونديال

التحق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بزملائهم من الأندية الأخرى، المتواجدين في معسكر منتخب مصر الذي يخوض مباراتي سيراليون وأثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويتواجد 6 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر في مارس الحالي وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وكوكا.

وقرر الأهلي إرسال لاعبيه الدوليين لمعسكر منتخب مصر في موعد الأجندة الدولية ويرفض إرسالهم مبكرا لذلك تغيب لاعبو الأهلي عن مران منتخب مصر الأول أمس الأحد.

انسحب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مباراة الزمالك في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعقوبات قوية عقب الانسحاب من مواجهة الزمالك.

وتعرض الأهلي لخصم 3 نقاط بخلاف 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم.