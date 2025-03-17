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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسل "القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الـ45 من المصابين والجرحى الفلسطينيين لمعبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
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أفاد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بوصول الدفعة الـ45 من المصابين والجرحى الفلسطينيين إلى المعبر، مشيرًا إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق معبري العوجة وكرم أبو سالم.

وأوضح إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إغلاق المعبرين مستمر لليوم الثامن عشر على التوالي، مما يعيق دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويزيد من تفاقم الأزمة داخل القطاع.

وأضاف أن غزة تعاني من نقص حاد في الإمدادات الغذائية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن نفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار واستخراج مياه الشرب الصالحة، نتيجة العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" على الدعم المصري المستمر والجهود التي تبذلها الدولة وقيادتها السياسية في مساندة الشعب الفلسطيني خلال هذه الأزمة.


 

القاهرة الاخبارية معبر رفح المصابين والجرحى الفلسطينيين