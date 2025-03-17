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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. الأهلي يشكو لاعب الزمالك "لعبة" فى اتحاد الطائرة

مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
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تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة ضد محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك، وذلك بسبب التصرفات التي بدرت منه تجاه جماهير الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس.

وكان فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-1 في أولى مباريات البلاي أوف من نصف نهائي الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2024-2025.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الثانية في نصف النهائي غدًا الثلاثاء، حيث يتأهل إلى النهائي الفريق الفائز بمباراتين، وفي حال التعادل، ستُقام مباراة فاصلة يوم 19 مارس الجاري لحسم المتأهل.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أعلن مؤخرًا تطبيق تقنية الفيديو في المباريات النهائية للبطولة، وذلك استجابة لطلب رسمي من نادي الزمالك لاعتماد التقنية.


 

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