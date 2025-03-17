لأول مرة بمستشفى سوهاج العام.. إجراء الغسيل البريتوني لطفل رضيع

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن نجاح إجراء الغسيل البريتوني لطفل يبلغ من العمر خمسة أشهر ويزن أربعة كيلوجرامات، وذلك بمستشفى سوهاج العام، تحت إشراف الدكتور أيمن مكرم، وكيل المديرية واستشاري أمراض الكلى، والدكتور رزق عطا الله، مساعد أخصائي كلى الأطفال.

وأكد "دويدار" أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة نحو إدخال الغسيل البريتوني كأحد الخيارات العلاجية المتاحة لمرضى الغسيل الكلوي، خاصة في الحالات الطارئة، لما يتمتع به من مرونة وراحة مقارنة بالغسيل الدموي.

وأوضح أن الغسيل البريتوني يُعد أحد أساليب علاج الفشل الكلوي، حيث يعمل على تنقية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة عند تعطل وظائف الكلى، ويتم عبر تجويف البطن باستخدام غشاء البريتون كمرشح طبيعي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكلى بسوهاج، وتوفير أحدث التقنيات العلاجية التي تضمن راحة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.