تحرير 795 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالفيوم خلال أسبوعين.. صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، والتي استعرضها تقرير سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر كافة الجهود في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

من جهته، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 795 محضراً تموينياً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية، خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري بجميع أنحاء المحافظة، لمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 470 محضراً بقطاع المخابز، تتعلق بمخالفات نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود موازين، والمبيعات الوهمية، وتجميع الدقيق البلدي، وعدم وجود سجلات، ومخالفات أخرى.

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 287 محضراً متنوعاً، لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود فواتير، وانتهاء صلاحية، وغش تجاري، وبضائع مجهولة المصدر، وعدم وجود تراخيص، وتجميع دقيق وسلع مدعمة، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، وغيرها.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 417 ألف و670 صاروخ مختلف الأنواع، و3500 كجم دقيق بلدي مخابز مدعم، و13 طن أسمدة خاصة بوزارة الزراعة، و8 طن نشا منتهي الصلاحية، و100 اسطوانة بوتاجاز منزلية بدون تصريح، و600 كجم أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 2,4 طن جبنة مجهولة المصدر، و2300 عبوة سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، و190عبوة زبادي وأكياس كفتة، و1600 كيلو سناكس ومقرمشات مجهولة المصدر، و151 عبوة مياه غازية مختلفة الأوزان والأصناف، و1831 عبوة سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، و2700 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية، وضبط زيوت خام وزيوت عنايه شخصية منتهية الصلاحية، و130 عبوة زيوت شعر وكريمات منتهية الصلاحية، و15 كجم لحوم منتهية الصلاحية.

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