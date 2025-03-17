رعايات مصر" تقدم خدمات الطوارئ لأكثر من 8 آلاف مريض بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الصحية الطارئة ضمن مبادرة "رعايات مصر"، وذلك من خلال مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية. وأوضح أن المبادرة، التي تأتي ضمن المشروع القومي والمبادرة الرئاسية "رعايات مصر"، قدمت الخدمة لـ 8,531 مواطنًا منذ سبتمبر 2024.

وأشار "دويدار" إلى أن الخدمات المقدمة شملت رعاية 6,650 مريضًا في العنايات المركزة بمستشفيات المحافظة، بما في ذلك عناية القلب وعناية المخ والأعصاب، بالإضافة إلى حجز 1,020 حالة عناية أطفال، واستقبال 3,507 أطفال حديثي الولادة بالحضانات لتلقي العلاج.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من خدمات المبادرة عبر الاتصال بالخط الساخن 137، لطلب المساعدة في توفير أسرة العناية المركزة أو الحضانات أو خدمات الطوارئ، مما يسهل تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المناسبة بأسرع وقت، ويضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، خاصة في حالات الطوارئ، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.