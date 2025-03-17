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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تناقش كيفية تنفيذ المشاركة في مبادرة "100 مليون شجرة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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 عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم جلسته رقم (٢٠٦) برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية أعضاء المجلس، وذلك اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم.

أكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوى أن المجلس أحيط علمًا بالدليل الإرشادي الذى أعدته اللجنة الاستشارية العلمية المشكلة لدعم ملف التشجير بوزارة البيئة للاسترشاد بمقترحاته فى تنفيذ مشاركات الجامعات في مبادرة "١٠٠ مليون شجرة" والذي يتضمن مقترحات التشجير بمحافظة الفيوم.

 كما تم عرض أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة الماضية، ومناقشة عدد من البروتوكولات المقدمة لعدد من الجهات الراغبة في التعاون مع القطاع.

جامعة الفيوم مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة