محافظ المنوفية: تسليم 27 جهازا من المعينات السمعية والبصرية لذوي الهمم

التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وفد مؤسستي أي إند مصر إتصالات ، المنتصرين للتنمية والوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

حضر اللقاء، حازم غراب مدير عام الاتصال المؤسسي والعلاقات التجارية بشركة إي أند مصر، سحر الألفي مدير الادارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ، مسئولي العلاقات الحكومية بشركة إي أند مصر ، مديري مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ووكيل مديرية الصحة بالمنوفية ، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ، عدد من الجمعيات الأهلية و المستفيدين وأسرهم .

وسلم محافظ المنوفية ومسئول العلاقات الحكومية بشركة أي اند مصر ومدير الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم 27 سماعة أذن لعدد الأطفال ضعاف السمع بإدارة التربية الخاصة وذلك ضمن مبادرة " سماعة لكل ساعة " وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة الي كراتين مواد غذائية لأسرهم ، وتم إستعراض جهود المؤسسات والشراكة المجتمعية الفاعلة في المجال الطبي والقطاع التكنولوجي لدعم أصحاب الهمم ورفع المعاناة عن كاهلهم من خلال تنظيم القوافل الطبية وتقديم أجهزة المعينات السمعية والبصرية.

وخلال اللقاء ، سلم محافظ المنوفية مساعدات عينية لأسر الأطفال المستفيدين تضمنت لحوم ومواد غذائية وملابس وشنط مدرسية دعماً لهم ومراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية ، مشيرًا الي حرصه الدائم في تنظيم لقاءات أسبوعية للفئات الأشد إحتياجاً وتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري، وفي لفته طيبه دعا المحافظ ذوي الهمم وأسرهم حضور حفل الإفطار الجماعي السنوي الذي تنظمه اليوم جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع المحافظة.



وأعرب محافظ المنوفية عن تقديره للدور الفعال الذى تلعبه تلك المؤسسات في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والتي تساهم بشكل كبير في تحسين حياة المستفيدين ودمجهم في المجتمع ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من المبادرات التنموية ، لافتاً حرصه على التعاون التام مع جميع المؤسسات لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية ولا سيما ذوي الهمم للمساهمة في دمجهم في شتي القطاعات والفعاليات المختلفة وتوفير حياة كريمة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .

وفى ختام اللقاء ثمن وفد مؤسستي أي إند مصر إتصالات ، المنتصرين للتنمية مجهودات محافظ المنوفية المضنية فى دعم الفئات الأكثر احتياجا وحرصه على تقديم يد العون لهم ، فيما تم تبادل الدروع التذكارية وتكريم عدد من المؤسسات والجمعيات المشاركة.